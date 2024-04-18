Генпрокуратура ФРГ подтвердила задержание граждан за шпионаж в пользу России

Генпрокуратура ФРГ подтвердила задержание граждан России и Германии за якобы шпионаж в пользу Москвы.

«Федеральная прокуратура арестовала граждан Германии и России на основании ордеров на арест, выданных следственным судьёй Федерального суда... Дитер С. и

Александр Дж. были арестованы в Байройте», — говорится в тексте официального заявления.

В домах и на рабочих местах задержанных провели обыски.

Граждане подозреваются в «работе на иностранную секретную службу по особо серьёзному делу», а Дитеру С. также предъявили обвинение в сговоре с целью устроить взрыв и поджог.

Ранее газета Der Spiegel сообщала, что полиция Байройта в Германии арестовала двух человек по подозрению якобы в шпионаже в пользу России.

В сентябре 2023 года прокуратура Германии выдвинула обвинения в госизмене в результате якобы шпионажа в пользу России в адрес Федеральной разведывательной службы BND Карстена Л. и его посредника Артура Е.