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Постпредство: обвинения со стороны США в адрес России дискредитируют ОЗХО

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Обвинения Москвы в применении химоружия безосновательны, а действия Вашингтона дискредитируют Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая подтвердила уничтожение химоружия в России.
Постпредство: обвинения со стороны США в адрес России дискредитируют ОЗХО
  • РИА Новости

Об этом сообщает российское постпредство при организации.

Как передаёт РИА Новости, обвинения в применении Россией химоружия безосновательны.

«ОЗХО подтвердила, что Россия уничтожила весь свой химический арсенал», — сказано в заявлении.

Деятельность Соединённых Штатов дискредитирует ОЗХО, добавили в постпредстве.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что обвинения Соединённых Штатов в адрес России в якобы применении химического оружия на Украине безосновательны.

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