Постпредство: обвинения со стороны США в адрес России дискредитируют ОЗХО

Обвинения Москвы в применении химоружия безосновательны, а действия Вашингтона дискредитируют Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая подтвердила уничтожение химоружия в России.

Об этом сообщает российское постпредство при организации.

Как передаёт РИА Новости, обвинения в применении Россией химоружия безосновательны.

«ОЗХО подтвердила, что Россия уничтожила весь свой химический арсенал», — сказано в заявлении.

Деятельность Соединённых Штатов дискредитирует ОЗХО, добавили в постпредстве.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что обвинения Соединённых Штатов в адрес России в якобы применении химического оружия на Украине безосновательны.