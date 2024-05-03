Постпредство: обвинения со стороны США в адрес России дискредитируют ОЗХО
- РИА Новости
Об этом сообщает российское постпредство при организации.
Как передаёт РИА Новости, обвинения в применении Россией химоружия безосновательны.
«ОЗХО подтвердила, что Россия уничтожила весь свой химический арсенал», — сказано в заявлении.
Деятельность Соединённых Штатов дискредитирует ОЗХО, добавили в постпредстве.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что обвинения Соединённых Штатов в адрес России в якобы применении химического оружия на Украине безосновательны.