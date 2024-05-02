Антонов назвал безосновательными обвинения США в применении химоружия на Украине
- РИА Новости
Он отметил, что американские официальные лица записывают «самые разномастные меры в категорию «безальтернативных» шагов по противостоянию России».
«В том числе абсолютно одиозные и ничем не подкреплённые обвинения в адрес Российской Федерации в использовании химического оружия», — цитирует его РИА Новости.
1 мая Министерство финансов США сообщило о введении санкций против войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России.
Ранее посол России в Гааге, постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин заявлял, что украинские войска неоднократно применяли против российских военных химические боеприпасы производства США.