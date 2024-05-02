Антонов назвал безосновательными обвинения США в применении химоружия на Украине

Обвинения Соединённых Штатов в адрес России в якобы применении химического оружия на Украине безосновательны, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он отметил, что американские официальные лица записывают «самые разномастные меры в категорию «безальтернативных» шагов по противостоянию России».

«В том числе абсолютно одиозные и ничем не подкреплённые обвинения в адрес Российской Федерации в использовании химического оружия», — цитирует его РИА Новости.

1 мая Министерство финансов США сообщило о введении санкций против войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России.

Ранее посол России в Гааге, постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин заявлял, что украинские войска неоднократно применяли против российских военных химические боеприпасы производства США.