Путин и Рахмон обсудили усилия России и Таджикистана по борьбе с терроризмом

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели телефонный разговор, они обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом и договорились, что будут совместно пресекать попытки ряда сил нагнетать ситуацию вокруг мигрантов.

Президенты условились о совершенствовании взаимодействия по линии ведомств.

«Выражена также уверенность, что активизировавшиеся в последнее время попытки определённых сил искусственно нагнетать ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, будут совместно пресекаться и не смогут нанести ущерб проверенным временем братским отношениям между народами двух стран», — говорится в сообщении Кремля.

30 апреля глава МИД России Сергей Лавров позвонил коллеге из Таджикистана Сироджиддину Мухриддину, он дал дополнительные подробные разъяснения о том, какие меры по профилактике терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации предпринимают российские службы.