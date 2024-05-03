Путин и Рахмон обсудили усилия России и Таджикистана по борьбе с терроризмом
- РИА Новости
Президенты условились о совершенствовании взаимодействия по линии ведомств.
«Выражена также уверенность, что активизировавшиеся в последнее время попытки определённых сил искусственно нагнетать ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, будут совместно пресекаться и не смогут нанести ущерб проверенным временем братским отношениям между народами двух стран», — говорится в сообщении Кремля.
30 апреля глава МИД России Сергей Лавров позвонил коллеге из Таджикистана Сироджиддину Мухриддину, он дал дополнительные подробные разъяснения о том, какие меры по профилактике терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации предпринимают российские службы.