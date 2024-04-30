Лавров разъяснил главе МИД Таджикистана принимаемые в России меры безопасности

Глава МИД России Сергей Лавров позвонил коллеге из Таджикистана Сироджиддину Мухриддину, он дал дополнительные подробные разъяснения о том, какие меры по профилактике терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации предпринимают российские службы.

Со стороны Лаврова было подчёркнуто, что теракт в «Крокус Сити Холле» стал главной причиной более тщательных проверок прибывающих в Россию иностранных граждан.

«Особо подчёркнуты временный характер принятых мер, их ненаправленность против конкретной нации или религии, постепенная нормализация обстановки на пунктах пропуска», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел России по итогам переговоров двух министров.

Лавров и Мухриддин были едины во мнении о необходимости бережного отношения к российско-таджикистанским отношениям, проверенным временем, а также к сохранению и укреплению их позитивной динамики, заявили в Москве.

26 апреля в МИД Таджикистана сообщили о проблемах при въезде граждан страны в Россию. На следующий день МИД республики рекомендовал согражданам временно воздержаться от поездок в Россию на всех видах транспорта без острой необходимости.