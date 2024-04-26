МИД Таджикистана заявил о проблемах при въезде граждан страны в Россию

В Департаменте информации МИД Таджикистана заявили о проблемах при въезде граждан страны в Россию.

Как отметил представитель департамента, власти страны обеспокоены таким положением дел и данная ситуация уже была доведена до сведения посла России в Душанбе Семёна Григорьева.

«Таджикская сторона выразила обеспокоенность проблемами, с которыми в последние несколько недель сталкиваются граждане Таджикистана при пересечении госграницы России», — цитирует РИА Новости заявление представителя ведомства.

Вместе с этим добавляется, что в ходе беседы замглавы таджикистанского МИД Содика Имоми и российского дипломата стороны обсудили отношения двух стран и расширения взаимодействия государств в разных сферах.

Ранее сообщалось, что 15 апреля начались двусторонние учения армий России и Таджикистана.