Начались двусторонние учения армий России и Таджикистана
Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. Учения проходят на горно-пустынном полигоне Харб-Майдон в Хатлонской области Таджикистана.
Военнослужащие отработают организацию применения сил по ликвидации террористов, выполнят задачи в условиях горной местности, а также улучшат боевые навыки в области охраны государственной границы.
Учения продлятся до 18 апреля.
Ранее три российских корвета Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы.