Начались двусторонние учения армий России и Таджикистана

Двусторонние учения вооружённых сил России и Таджикистана стартовали 15 апреля.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. Учения проходят на горно-пустынном полигоне Харб-Майдон в Хатлонской области Таджикистана.

Военнослужащие отработают организацию применения сил по ликвидации террористов, выполнят задачи в условиях горной местности, а также улучшат боевые навыки в области охраны государственной границы.

Учения продлятся до 18 апреля.

Ранее три российских корвета Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы.