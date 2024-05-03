RT в Telegram
Подпишись

МИД: агрессивные действия против Крыма получат сокрушительный удар возмездия

Короткая ссылка
Москва предупреждает Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма обречены на провал и получат сокрушительный удар возмездия.
МИД: агрессивные действия против Крыма получат сокрушительный удар возмездия
  • РИА Новости

Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Я бы хотела вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным», — сказала дипломат на брифинге.

Так Захарова прокомментировала сообщения о том, что после Пасхи в Киеве ожидают поступления самолётов F-16, которые, «по замыслу британцев», могут быть использованы в «операции по уничтожению Крымского моста». 

Как отметила представитель МИД, Киев открыто ведёт подготовку к новой атаке на Крымский мост при поддержке Запада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить