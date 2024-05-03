МИД: агрессивные действия против Крыма получат сокрушительный удар возмездия

Москва предупреждает Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма обречены на провал и получат сокрушительный удар возмездия.

Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Я бы хотела вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным», — сказала дипломат на брифинге.

Так Захарова прокомментировала сообщения о том, что после Пасхи в Киеве ожидают поступления самолётов F-16, которые, «по замыслу британцев», могут быть использованы в «операции по уничтожению Крымского моста».

Как отметила представитель МИД, Киев открыто ведёт подготовку к новой атаке на Крымский мост при поддержке Запада.