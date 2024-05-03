МИД: агрессивные действия против Крыма получат сокрушительный удар возмездия
- РИА Новости
Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.
«Я бы хотела вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным», — сказала дипломат на брифинге.
Так Захарова прокомментировала сообщения о том, что после Пасхи в Киеве ожидают поступления самолётов F-16, которые, «по замыслу британцев», могут быть использованы в «операции по уничтожению Крымского моста».
Как отметила представитель МИД, Киев открыто ведёт подготовку к новой атаке на Крымский мост при поддержке Запада.