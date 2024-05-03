В Москве построят завод по выпуску теплоизоляционных материалов
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Об этом, как сообщает НСН, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, инвестору проекта предоставят 1,13 га земли. Завод намерен открыть один из ведущих производителей страны — компания «РТК». Новое предприятие обеспечит дополнительно 70 рабочих мест.
Как заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, изделия востребованы в строительстве, медицине, кораблестроении, нефтегазодобыче, промышленности и других отраслях. Планируемый объём производства — 3 тыс. т продукции в год.
Ранее московский производитель нарастил выпуск средств защиты растений.