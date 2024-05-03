В Москве построят завод по выпуску теплоизоляционных материалов

Завод по выпуску теплоизоляционных материалов будет построен в районе Внукова.

Об этом, как сообщает НСН, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, инвестору проекта предоставят 1,13 га земли. Завод намерен открыть один из ведущих производителей страны — компания «РТК». Новое предприятие обеспечит дополнительно 70 рабочих мест.

Как заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, изделия востребованы в строительстве, медицине, кораблестроении, нефтегазодобыче, промышленности и других отраслях. Планируемый объём производства — 3 тыс. т продукции в год.

Ранее московский производитель нарастил выпуск средств защиты растений.