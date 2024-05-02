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Московский производитель нарастил выпуск средств защиты растений

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Столичный производитель средств защиты растений и агрохимикатов нарастил производство гербицидов избирательного действия в рамках нацпроекта «Производительность труда».
Московский производитель нарастил выпуск средств защиты растений
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как отметили в ведомстве, скорость создания гербицидов выросла на 17% — с 16,2 до 13,5 часа на выпуск одной партии. Также на 11% выросла выработка — с 730 до 815 л на одного человека за смену.

Данная компания осуществляет разработку и производство данной продукции уже более 30 лет и создаёт свыше 100 наименований средств для ухода за растениями.

Ранее сообщалось, что московский завод запустил производство плетёнки для защиты электрических кабелей.

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