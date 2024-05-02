Московский производитель нарастил выпуск средств защиты растений
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Как отметили в ведомстве, скорость создания гербицидов выросла на 17% — с 16,2 до 13,5 часа на выпуск одной партии. Также на 11% выросла выработка — с 730 до 815 л на одного человека за смену.
Данная компания осуществляет разработку и производство данной продукции уже более 30 лет и создаёт свыше 100 наименований средств для ухода за растениями.
Ранее сообщалось, что московский завод запустил производство плетёнки для защиты электрических кабелей.