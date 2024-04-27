Московский завод запустил производство плетёнки для защиты электрических кабелей

Столичный завод начал производство защитного элемента для экранирования электрических кабелей, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Об этом сообщает 360.ru.

Как отметил чиновник, данная продукция применяется в судостроении, машиностроении, нефтехимической и авиационной промышленности.

«Экранирующие плетёнки устойчивы к агрессивным средам и могут работать в температурном диапазоне -70...+155 °С. Период эксплуатации изделий составляет не менее 35 лет. Сегодня компания поставила свыше 300 км таких плетёнок», — сказал Овчинский.

Ранее сообщалось, что в Москве за январь — февраль 2024 года предприятия почти в 1,5 раза нарастили производство металлообрабатывающего оборудования.