Московский завод запустил производство плетёнки для защиты электрических кабелей
Об этом сообщает 360.ru.
Как отметил чиновник, данная продукция применяется в судостроении, машиностроении, нефтехимической и авиационной промышленности.
«Экранирующие плетёнки устойчивы к агрессивным средам и могут работать в температурном диапазоне -70...+155 °С. Период эксплуатации изделий составляет не менее 35 лет. Сегодня компания поставила свыше 300 км таких плетёнок», — сказал Овчинский.
Ранее сообщалось, что в Москве за январь — февраль 2024 года предприятия почти в 1,5 раза нарастили производство металлообрабатывающего оборудования.