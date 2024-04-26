RT в Telegram
Подпишись

Производство металлообрабатывающих станков нарастили в Москве

Короткая ссылка
В Москве за январь — февраль 2024 года предприятия почти в полтора раза нарастили производство металлообрабатывающего оборудования, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Производство металлообрабатывающих станков нарастили в Москве
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Общий объём отгруженной продукции вырос в 7,2 раза и достиг отметки 2,2 млрд рублей. Рекордный объём отгрузки свидетельствует о высоком спросе на столичные станки, которые активно замещают иностранные после ухода западных брендов с отечественного рынка», — сказал Овчинский.

В столице более 260 машиностроительных предприятий производят фрезерные, сверлильные, расточные, лазерные и другие металлообрабатывающие станки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что «Московская техническая школа» (МТШ) запустила новую образовательную программу под названием «Новые производственные технологии».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить