Производство металлообрабатывающих станков нарастили в Москве

В Москве за январь — февраль 2024 года предприятия почти в полтора раза нарастили производство металлообрабатывающего оборудования, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Общий объём отгруженной продукции вырос в 7,2 раза и достиг отметки 2,2 млрд рублей. Рекордный объём отгрузки свидетельствует о высоком спросе на столичные станки, которые активно замещают иностранные после ухода западных брендов с отечественного рынка», — сказал Овчинский.

В столице более 260 машиностроительных предприятий производят фрезерные, сверлильные, расточные, лазерные и другие металлообрабатывающие станки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что «Московская техническая школа» (МТШ) запустила новую образовательную программу под названием «Новые производственные технологии».