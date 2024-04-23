Собянин: МТШ запустила курс по новым производственным технологиям

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что «Московская техническая школа» (МТШ) запустила новую образовательную программу под названием «Новые производственные технологии».

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«В рамках направления инженеры будут осваивать актуальные подходы в производстве, работу с новыми материалами, методы и процессы при проектировании и производстве конкурентоспособных на мировом рынке продуктов или изделий», — сказано в тексте.

Также, по словам Собянина, учащиеся смогут повысить квалификацию по цифровому проектированию и моделированию, компьютерному инжинирингу и по другим направлениям.

В этом году планируется открыть ещё два направления — «Информационная безопасность» и «Цифровые двойники», добавил мэр.

Ранее НСН сообщала, что «Московская техническая школа» (МТШ) подготовила более 200 специалистов промышленной сферы, которые смогли получить необходимые знания и навыки в области освоения искусственного интеллекта.