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Собянин: МТШ запустила курс по новым производственным технологиям

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что «Московская техническая школа» (МТШ) запустила новую образовательную программу под названием «Новые производственные технологии».
Собянин: МТШ запустила курс по новым производственным технологиям
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«В рамках направления инженеры будут осваивать актуальные подходы в производстве, работу с новыми материалами, методы и процессы при проектировании и производстве конкурентоспособных на мировом рынке продуктов или изделий», — сказано в тексте.

Также, по словам Собянина, учащиеся смогут повысить квалификацию по цифровому проектированию и моделированию, компьютерному инжинирингу и по другим направлениям.

В этом году планируется открыть ещё два направления — «Информационная безопасность» и «Цифровые двойники», добавил мэр.

Ранее НСН сообщала, что «Московская техническая школа» (МТШ) подготовила более 200 специалистов промышленной сферы, которые смогли получить необходимые знания и навыки в области освоения искусственного интеллекта.

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