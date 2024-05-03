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В библиотеке Московской электронной школы появилась рубрика «Звёзды читают стихи»

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Стихи из школьной программы прочитают детям известные актёры, режиссёры и ведущие в библиотеке Московской электронной школы.
В библиотеке Московской электронной школы появилась рубрика «Звёзды читают стихи»
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает сайт kp.ru, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Проекты столичного образования непрерывно модернизируются, становятся максимально удобными и понятными для школьников. Так, чтобы развивать у детей интерес к русской литературе, мы предлагаем знакомиться с ней в привычном для них видеоформате. В МЭШ известные актёры, режиссёры и телеведущие профессионально читают стихи из школьной программы — Лермонтова, Пушкина, Маяковского и многих других», — сказала Ракова.

Новую рубрику «Звёзды читают стихи» можно найти в библиотеке МЭШ, на данный момент там размещено более 20 видеороликов.

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