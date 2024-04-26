Психолог Трубачёва дала рекомендации по подготовке ребёнка к первому классу

Педагог-психолог городского психолого-педагогического центра (ГППЦ) Светлана Трубачёва дала рекомендации, как подготовить ребёнка к первому классу.

«Ребёнок будет проводить в школьной среде значительную часть жизни в последующие 9—11 лет. Это время должно быть эмоционально комфортным для него, что невозможно без успешного социального взаимодействия», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По мнению специалиста, для успешного старта дошкольнику необходимо умение регулировать своё поведение, а также научиться следовать правилам.

Психолог рекомендовала заранее выяснить, есть ли у ребёнка трудности в общении, не боится ли он разговаривать со взрослыми, легко ли вливается в детский коллектив.

Перед началом полноценной учёбы можно вместе с ним посетить школу.

«Посмотреть класс, поговорить с будущей учительницей, заранее узнать, где находятся столовая и туалет. Настраиваемся на переход к новой ступени с радостью и гордостью. При необходимости обращайтесь за помощью к специалисту», — заключила эксперт.

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