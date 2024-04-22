Методист Ефименко рассказала о признаках токсичного учителя

Методист и психотерапевт Софья Ефименко рассказала, какие существуют признаки токсичного учителя.

В беседе с Life.ru она заявила, что такого преподавателя можно определить по негативным установкам о детях. Также токсичный педагог оскорбляет детей и придумывает им прозвища, необоснованно критикует, постоянно жалуется, ставит плохие оценки за поведение, а не за знания.

Как отметила Ефименко, в данной ситуации можно выслушать ребёнка, поговорить с самим педагогом или попросить помощи у классного руководителя либо других родителей, обсудить с руководством школы переход в другой класс или на домашнее обучение, обратиться за помощью в инспекцию по контролю за образованием.

Ранее клинический психолог Клиники доктора Аникиной Станислав Самбурский дал советы родителям, как вести себя в ситуации, когда выясняется, что их ребёнок подвергает травле других детей.