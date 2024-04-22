Психолог Самбурский рассказал, как родителям вести себя со школьным агрессором

Клинический психолог Клиники доктора Аникиной Станислав Самбурский дал советы родителям, как вести себя в ситуации, когда выясняется, что их ребёнок подвергает травле других детей.

Большинство родителей, узнав, что их ребёнок в школе систематически издевается над кем-то, отрицают это, поделился специалист с «Газетой.Ru».

В этом случае родителям стоит поговорить с одноклассниками и педагогами, и если факты подтверждаются, то провести беседу с ребёнком.

«В порыве гнева это делать запрещено», — предупредил Самбурский: в противном случае крики, ругань и унижения лишь убедят ребёнка в установке, что прав тот, кто сильнее.

Вначале, по словам психолога, необходимо чётко обозначить: «То, что ты делаешь, — это насилие». Также можно выяснить, что толкает ребёнка на подобные действия, а затем попросить его поставить себя на место жертвы.

«Пустить ситуацию на самотёк — не лучшая идея. Дети сами не разберутся, и в таком случае их никто не научит состраданию, доброте и заботе», — резюмировал специалист.

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