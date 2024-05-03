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Пассажиропоток аэропортов Ямала увеличился на 7%

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Пассажиропоток ямальских аэропортов вырос на 7% за I квартал этого года в сравнении с тем же периодом в прошлом году.
Пассажиропоток аэропортов Ямала увеличился на 7%
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал 1».

Через аэропорты Ямала прошли 470 918 человек, а авиакомпании совершили 9 041 рейс.

Как заявили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, наиболее популярными межрегиональными маршрутами стали рейсы в Тюмень и Москву. Лидерами стали маршруты из Салехарда в Тюмень — 21 326 пассажиров, из Салехарда в Москву — 17 029 пассажиров, из Надыма в Тюмень — 10 031 пассажиров.

Ранее авиаэксперт Гусаров высказался о передаче в управление России аэропорта на Шри-Ланке.

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