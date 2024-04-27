Авиаэксперт Гусаров высказался о передаче в управление России аэропорта на Шри-Ланке

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров прокомментировал соглашение о передаче управления аэропортом Маттала Раджапакса российской компании «Аэропорты Регионов».

«Соглашение выгодно «Аэропортам Регионов». Они имеют большой опыт управления воздушными гаванями и заинтересованы в расширении собственного бизнеса в различных странах. Интерес есть и у других отечественных компаний, работающих в этой отрасли, таких как «Новапорт» или «Технодинамика». Спрос на такие услуги имеется», — заявил он в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, соглашение выгодно и Шри-Ланке. Как отметил эксперт, государства часто привлекают иностранные компании для руководства своими аэропортами.

«Это позволяет не тратить многие годы на то, чтобы научиться менеджменту. Соответственно, республика хочет за короткие сроки обновить инфраструктуру аэропорта, повысить его прибыль и привлечь на остров новых туристов», — сказал Гусаров.

Как считает эксперт, соглашение косвенно может быть полезно и для другого российского бизнеса.