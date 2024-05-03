Более 32 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны получат выплаты в Свердловской области

Более 32 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны получат выплаты в Свердловской области в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне.

Об этом, как сообщает URA.RU, заявили в Департаменте информполитики Свердловской области.

На эти цели из бюджета выделено 33,3 млн рублей. Выплаты осуществляются под контролем губернатора Евгения Куйвашева.

«Данные выплаты ежегодно предоставляются ветеранам до наступления праздника. Сейчас процесс их доставки близится к завершению», — сказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Ранее стало известно, что в Подмосковье более 22 тыс. ветеранов получили выплаты к 9 Мая.