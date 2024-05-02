В Подмосковье более 22 тысяч ветеранов получили выплаты к 9 Мая

Подмосковным ветеранам Великой Отечественной войны перечисляют выплаты к 9 Мая, к настоящему времени выплату получили более 22 тыс. человек.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства социального развития.

«По решению губернатора Московской области Андрея Воробьёва, ко Дню Победы ветеранам выплатили от 15 до 25 тыс. рублей. Выплаты к празднику уже получили более 22 тыс. ветеранов, из них около 700 фронтовиков», — заявила первый зампред подмосковного правительства Людмила Болатаева.

По её словам, выплаты начисляются в проактивном режиме.

Ранее сообщалось, что правительство России расширило возможности фонда «Защитники Отечества».