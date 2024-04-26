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Правительство России расширило возможности фонда «Защитники Отечества»

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Правительство России расширило возможности фонда «Защитники Отечества», эта работа ведётся по указу президента Владимира Путина.
Правительство России расширило возможности фонда «Защитники Отечества»
  • РИА Новости

В уставе теперь предусмотрено, что ветераны СВО могут получить доплату от фонда за технические средства реабилитации, которые они приобретают по электронному сертификату Социального фонда России.

Это поможет обеспечить ветеранов более дорогостоящими и высокотехнологичными средствами реабилитации.

Также фонд сможет перечислять средства пожертвований благотворительным организациям, которые помогают демобилизованным бойцам и семьям погибших.

8 апреля правительство утвердило постановление, которое позволит добровольцам Росгвардии получить такие же льготы и меры поддержки, как добровольцам Министерства обороны России.

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