Правительство России расширило возможности фонда «Защитники Отечества», эта работа ведётся по указу президента Владимира Путина.

В уставе теперь предусмотрено, что ветераны СВО могут получить доплату от фонда за технические средства реабилитации, которые они приобретают по электронному сертификату Социального фонда России.

Это поможет обеспечить ветеранов более дорогостоящими и высокотехнологичными средствами реабилитации.

Также фонд сможет перечислять средства пожертвований благотворительным организациям, которые помогают демобилизованным бойцам и семьям погибших.

8 апреля правительство утвердило постановление, которое позволит добровольцам Росгвардии получить такие же льготы и меры поддержки, как добровольцам Министерства обороны России.