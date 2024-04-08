Добровольцам Росгвардии дадут такие же льготы, как добровольцам Минобороны

Правительство утвердило постановление, которое позволит добровольцам Росгвардии получить такие же льготы и меры поддержки, как добровольцам Министерства обороны России.

Речь идёт в том числе о выплатах ежемесячной денежной компенсации, учёте периодов пребывания в рядах добровольцев при установлении повышенной выплаты к пенсиям по старости и инвалидности.

Также решение коснётся снабжения вещевым имуществом, компенсации расходов по оплате коммунальных платежей для семей погибших добровольцев.

Кабмин напомнил, что президент подписал закон, наделяющий Росгвардию правом иметь в своём составе добровольческие формирования, 25 декабря 2023 года.

Владимир Путин во время встречи с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилёвой в начале апреля пообещал решить проблему с получением статуса инвалида бойцами частных военных компаний.