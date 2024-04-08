RT в Telegram
Подпишись

Добровольцам Росгвардии дадут такие же льготы, как добровольцам Минобороны

Короткая ссылка
Правительство утвердило постановление, которое позволит добровольцам Росгвардии получить такие же льготы и меры поддержки, как добровольцам Министерства обороны России.
Добровольцам Росгвардии дадут такие же льготы, как добровольцам Минобороны
  • РИА Новости

Речь идёт в том числе о выплатах ежемесячной денежной компенсации, учёте периодов пребывания в рядах добровольцев при установлении повышенной выплаты к пенсиям по старости и инвалидности.

Также решение коснётся снабжения вещевым имуществом, компенсации расходов по оплате коммунальных платежей для семей погибших добровольцев.

Кабмин напомнил, что президент подписал закон, наделяющий Росгвардию правом иметь в своём составе добровольческие формирования, 25 декабря 2023 года.

Владимир Путин во время встречи с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилёвой в начале апреля пообещал решить проблему с получением статуса инвалида бойцами частных военных компаний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить