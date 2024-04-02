Путин пообещал решить проблему с получением статуса инвалида бойцами ЧВК
Российский лидер Владимир Путин во время встречи с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилёвой пообещал решить проблему с получением статуса инвалида бойцами частных военных компаний (ЧВК).
- РИА Новости
Отмечается, что он утвердительно ответил на соответствующую просьбу Цивилёвой.
«Мы обязательно сделаем», — сказал президент.
Ранее Цивилёва сообщила, что 12 тыс. добровольцев получили удостоверения ветерана боевых действий.
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