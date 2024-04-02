Путин пообещал решить проблему с получением статуса инвалида бойцами ЧВК

Российский лидер Владимир Путин во время встречи с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилёвой пообещал решить проблему с получением статуса инвалида бойцами частных военных компаний (ЧВК).

РИА Новости

Отмечается, что он утвердительно ответил на соответствующую просьбу Цивилёвой. «Мы обязательно сделаем», — сказал президент. Ранее Цивилёва сообщила, что 12 тыс. добровольцев получили удостоверения ветерана боевых действий.