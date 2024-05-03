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В Челябинской области рассказали о поддержке семей с детьми

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В Челябинской области рассказали подробности о поддержке семей с детьми.
В Челябинской области рассказали о поддержке семей с детьми
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Комитет социальной политики Челябинска традиционно организует летний отдых и оздоровление детей и подростков, нуждающихся в особой заботе государства. К данной категории относятся дети из малообеспеченных семей, а также дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», — сказала детский омбудсмен Евгения Майорова.

Бесплатные путёвки получат дети военнослужащих, которые погибли в зоне СВО или от полученных там ранений, а также дети мобилизованных граждан России.

Ранее сообщалось, что московская усадьба Деда Мороза в Кузьминках с 1 мая представит посетителям новую летнюю программу для детей в возрасте от четырёх лет.

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