Fox News: из интервью Байдена об Афганистане вырезали фрагменты, где он выглядит «не по-президентски»

Американским телезрителям не показали часть интервью Джо Байдена каналу ABC News: некоторые реплики, свидетельствующие о печальном состоянии его умственных способностей, были просто вырезаны, сообщает Fox News. По словам журналиста Такера Карлсона, слабость главы Белого дома даже страшнее, чем крах Афганистана.

ДЖОРДЖ СТЕФАНОПУЛОС, ведущий ABC NEWS: То есть вы не считаете, что это можно было провести… этот выход можно было провести хоть в чём-то лучше? Никаких ошибок?



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Нет. Я… Я не считаю, что это можно было провести лучше, так, чтобы… Мы… Мы будем оценивать это, оглядываясь назад, но мысль о том, что мы каким-то образом могли уйти, не допустив последующего хаоса, я не знаю, как это получается… Я не знаю, как это получилось.

ДЖОРДЖ СТЕФАНОПУЛОС: То есть вы всегда закладывали это в цену данного решения?



ДЖО БАЙДЕН: Да.

Правда, господин президент? Вы ничего не могли сделать лучше? Никаких, даже крошечных корректив? «Нет», — отвечает Байден.

Тем временем движимые отчаянием люди срываются с самолётов в тысячах футов от земли. Многие тысячи американцев на сегодня остаются в ловушке — в стране, теперь подконтрольной «Талибану»*. Но никаких проблем нет, говорит президент.



Как оценивать подобное заявление? Наш друг Пирс Морган охарактеризовал его как «головокружительно высокомерное и настораживающе бредовое». Звучит довольно точно, хотя, возможно, это преуменьшение. Глядя на это, задаёшься вопросом: понимает ли Джо Байден, что значит этот момент для страны, которую он возглавляет?



Уходить из Афганистана было нужно. В этом он прав. Это в любом случае было бы некрасиво. Правда. Но настолько некрасиво? Настолько унизительно? Настолько губительно для авторитета Америки в мире? Настолько вредно для нашего будущего? Нет. Ничто из этого не было предрешено. Ничто из этого не было необходимо. Байден и его советники намеренно выбирали всё это на протяжении месяцев. Они заложили это в цену, как он только что нам сообщил. Они знали, что это произойдёт, но всё равно поступили именно так.



Как это характеризует их? Что вам говорит тот факт, что при бегстве они оставили позади тысячи американских граждан, а после этого демонстрировали и демонстрируют нарочитое равнодушие к дальнейшей судьбе этих американских граждан в Афганистане при талибах? Это говорит очень о многом!



Ещё раз: государственная власть в США существует для того, чтобы служить своим гражданам. Точка. Другой цели у неё нет. Как только государственная власть в США перестаёт служить своим гражданам, она становится нелегитимной. Это правда. Это всегда было правдой, со дня основания нашей страны, и это очевидно для большинства людей, которые здесь живут. Понимает ли это Байден? Искренний вопрос. Возможно, что нет.



Ближе к концу его интервью ABC произошёл очень показательный обмен репликами. Этот момент никогда не показывали в эфире. Конечно, телеканалы очень часто редактируют интервью ради «экономии времени». Но похоже, что ABC News предпочёл вырезать те фрагменты, на которых Джо Байден выглядел, скажем так, не по-президентски, неспособным выражаться связно и ясно. По нашему мнению, важно знать, что произошло, особенно во время национального кризиса. Поэтому зачитаем полученную нами расшифровку интервью. Вот она.



Джордж Стефанопулос: «Я думаю, многие американцы, даже многие ветераны, служившие в Афганистане, согласны с вами в большом, стратегическом плане. Они считают, что нам надо было уйти. Но мне интересно, что вы ответите офицеру армейского спецназа Хавьеру Маккею. У него было семь командировок, он был дважды ранен. Он согласен с вами, он говорит: «Нам надо минимизировать наши потери в Афганистане». Но он добавляет: «Мне просто жаль, что мы не смогли уйти с честью».



Вот что ответил Джо Байден: «Послушайте, это всё равно что спрашивать моего покойного сына Бо, который провёл шесть месяцев в Косове и год в Ираке в звании флотского капитана, а затем майора… Я имею в виду, армейского майора. И, знаете, я уверен, что у него были сожаления, когда он уходил из Афганистана… Я имею в виду из Ирака… У него были сожаления о том, что… как это проходит… Но мысль о том, что… Какова альтернатива?» Конец цитаты.

Ждём видео. А пока вот эта расшифровка. Итак, сын президента служил во флоте, а не в армии… Или в армии, а не во флоте? Из этого отрывка неясно. Мы думаем, что он был в армии, а не во флоте. В Афганистане он не служил. Он служил в Косове и в Ираке. Похоже, что эти подробности ускользают из памяти Джо Байдена. Мы не нападаем на него, мы не испытываем злорадства, когда говорим об этом. Мы рассказываем вам об этом, потому что это правда. И этот человек возглавляет нашу страну!



В истории с Афганистаном пугает не сам крах Афганистана, он всегда был на той или иной стадии разрушения. По нашим меркам — уже тысячу лет. Пугает то, что история с Афганистаном показывает слабость Америки, а слабость — это приглашение к агрессии. Силовые вакуумы всегда заполняются. Проблема с фрагментом, который мы только что вам зачитали, в том, что это раскрывает слабость в самом сердце государственной власти США. Слабость, которую, возможно, нельзя преодолеть. Вот настоящая проблема. И со временем это станет настоящей угрозой.



Дата выхода в эфир 19 августа 2021 года.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



