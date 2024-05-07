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RT поговорил с участвующим в спецоперации на Украине британским подданным

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RT поговорил с британским подданным Эйдан Миннис, который участвует в российской спецоперации на Украине.

Миннис заявил, что принял решение приехать в первую очередь с целью помочь.

«Конечно, появилась мысль, что я соучастник — просто потому, что мои налоги идут на вооружения для этих бандеровцев и фашистов. Я не мог просто сидеть и мириться с этим», — отметил он.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что на Запорожском направлении в зоне СВО присутствуют наёмники из Франции, Польши, Грузии, а также уроженцы Кавказа из запрещённых террористических групп.

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