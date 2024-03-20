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Рогов: на Запорожском направлении есть наёмники из Франции, Польши и Грузии

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На Запорожском направлении в зоне СВО присутствуют наёмники из Франции, Польши, Грузии, а также уроженцы Кавказа из запрещённых террористических групп, рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов: на Запорожском направлении есть наёмники из Франции, Польши и Грузии
  • AFP
  • © Roman PILIPEY

Как передаёт РИА Новости, он сообщил, что в иностранном легионе на данном направлении, помимо французов, также есть британцы, но тех и других немного.

В частности, иностранные подразделения состоят из польских, грузинских наёмников и боевиков запрещённых в России террористических группировок, в составе которых находятся уроженцы Северного Кавказа, добавил Рогов.

По его словам, наёмники из Польши, Франции и Великобритании изначально прибыли в оккупированную ВС Украины часть Запорожской области как командные расчёты для управления сложными видами вооружений, такими как гаубица М-777, ракетный комплекс HIMARS, а также Storm Shadow / SCALP.

Ранее Рогов заявил, что французский контингент нужен Владимиру Зеленскому для подавления протестных настроений на Украине.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президент Франции Эммануэль Макрон весьма последователен в заявлении об отправке войск на Украину для участия в боевых действиях.

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