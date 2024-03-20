Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что французский контингент нужен Владимиру Зеленскому для подавления протестных настроений на Украине.

При этом французские войска Рогов назвал в значительной степени «оккупационным контингентом».

По его словам, он может понадобиться для «репрессий» на подконтрольных Западу территориях постукраинского пространства.

«Иностранные войска нужны для того, чтобы удерживать режим Зеленского на штыках», — цитирует Рогова РИА Новости.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что французский контингент станет приоритетной целью для российских вооружённых сил, если окажется на Украине.

Также лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в эфире RT, что риторика президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину является бегством президента от внутриполитических проблем.