Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что французский контингент станет приоритетной целью для российских Вооружённых сил, если окажется на Украине.

Об этом информирует РИА Новости.

При этом Сальдо отметил, что нынешние руководители Франции, к сожалению, являются наследниками «французских эсэсовцев из дивизии «Шарлемань», а не воинов-освободителей из полка «Нормандия-Неман».

Поэтому, по его мнению, французские наёмники станут «приоритетной целью» для российских военных.

«И бить «лягушатников» мы будем со всей «пролетарской ненавистью», — сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что французские, немецкие, польские, болгарские и чешские снайперы и инструкторы появляются на линии соприкосновения, их периодически уничтожают российские войска.

Также стало известно, что западные подразделения находятся на Купянском направлении и в районе Запорожья.