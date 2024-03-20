Сальдо: контингент Франции станет приоритетной целью, если окажется на Украине
Об этом информирует РИА Новости.
При этом Сальдо отметил, что нынешние руководители Франции, к сожалению, являются наследниками «французских эсэсовцев из дивизии «Шарлемань», а не воинов-освободителей из полка «Нормандия-Неман».
Поэтому, по его мнению, французские наёмники станут «приоритетной целью» для российских военных.
«И бить «лягушатников» мы будем со всей «пролетарской ненавистью», — сказал губернатор.
Ранее сообщалось, что французские, немецкие, польские, болгарские и чешские снайперы и инструкторы появляются на линии соприкосновения, их периодически уничтожают российские войска.
Также стало известно, что западные подразделения находятся на Купянском направлении и в районе Запорожья.