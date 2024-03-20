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Депутат: западные подразделения находятся на Купянском направлении и в районе Запорожья

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Французские, немецкие, польские, болгарские и чешские подразделения находятся на Купянском направлении и в районе Запорожья.

Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий, передаёт РИА Новости.

По его словам, сегодня эти подразделения являются «активными участниками нацистской Украины».

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в эфире RT, что риторика президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину является бегством президента от внутриполитических проблем.

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