Французские, немецкие, польские, болгарские и чешские подразделения находятся на Купянском направлении и в районе Запорожья.

Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий, передаёт РИА Новости.

По его словам, сегодня эти подразделения являются «активными участниками нацистской Украины».

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в эфире RT, что риторика президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину является бегством президента от внутриполитических проблем.