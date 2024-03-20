Филиппо: риторика Макрона является бегством от внутриполитических проблем

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в эфире RT, что риторика президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину является бегством президента от внутриполитических проблем.

По его словам, Макрон «просто бросается в омут с головой».

«У него очень слабая позиция перед выборами в Европейский парламент, и он хочет, чтобы Украина была единственной темой на повестке дня», — сказал Филиппо.

Кроме того, политик отметил, что Макрон стремится быть «самым усердным учеником НАТО» и, вероятно, лидером коалиции.

Но, по мнению Филиппо, поведение французского лидера не способствует установлению мира.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Франция уже готовится отправить 2 тыс. военных на Украину.

Также он отметил, что французские военные, которых планируется расквартировать на Украине, станут для армии России приоритетной и законной целью.