Ликсутов назвал преимущества судостроительного кластера в Нагатинском Затоне
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Об этом сообщает газета «Известия».
«На верфи построят порядка 40 новых электрических судов для Москвы. Город расширит сеть речных маршрутов. Пассажиров будет перевозить водный транспорт, не имеющий аналогов по уровню комфорта и оснащения», — сказал Ликсутов.
Локализация производства позволит обеспечить технологическую независимость и ускорить развитие экологичного транспорта. В районе создадут около 500 новых рабочих мест.
Как подчеркнул заммэра, «уникальная архитектура и благоустройство сделают кластер новой достопримечательностью района».
«Инновационное производство полного цикла позволит на 100% обновить флот на прогулочных маршрутах Москвы. В дальнейшем здесь будут создавать современные круизные суда длиной 90 м», — добавил он.
Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возрождении судостроительной отрасли в столице.