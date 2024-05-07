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Ликсутов назвал преимущества судостроительного кластера в Нагатинском Затоне

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Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что открытие высокотехнологичного судостроительного кластера в Нагатинском Затоне имеет стратегическое значение для столицы и всей страны.
Ликсутов назвал преимущества судостроительного кластера в Нагатинском Затоне
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия».

«На верфи построят порядка 40 новых электрических судов для Москвы. Город расширит сеть речных маршрутов. Пассажиров будет перевозить водный транспорт, не имеющий аналогов по уровню комфорта и оснащения», — сказал Ликсутов.

Локализация производства позволит обеспечить технологическую независимость и ускорить развитие экологичного транспорта. В районе создадут около 500 новых рабочих мест.

Как подчеркнул заммэра, «уникальная архитектура и благоустройство сделают кластер новой достопримечательностью района».

«Инновационное производство полного цикла позволит на 100% обновить флот на прогулочных маршрутах Москвы. В дальнейшем здесь будут создавать современные круизные суда длиной 90 м», — добавил он.

Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возрождении судостроительной отрасли в столице.

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