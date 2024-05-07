Ликсутов назвал преимущества судостроительного кластера в Нагатинском Затоне

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что открытие высокотехнологичного судостроительного кластера в Нагатинском Затоне имеет стратегическое значение для столицы и всей страны.

Об этом сообщает газета «Известия».

«На верфи построят порядка 40 новых электрических судов для Москвы. Город расширит сеть речных маршрутов. Пассажиров будет перевозить водный транспорт, не имеющий аналогов по уровню комфорта и оснащения», — сказал Ликсутов.

Локализация производства позволит обеспечить технологическую независимость и ускорить развитие экологичного транспорта. В районе создадут около 500 новых рабочих мест.

Как подчеркнул заммэра, «уникальная архитектура и благоустройство сделают кластер новой достопримечательностью района».

«Инновационное производство полного цикла позволит на 100% обновить флот на прогулочных маршрутах Москвы. В дальнейшем здесь будут создавать современные круизные суда длиной 90 м», — добавил он.

Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возрождении судостроительной отрасли в столице.