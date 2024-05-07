В Финляндии допустили открытие границы с Россией при принятии закона о беженцах
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Граница может открыться для пассажирского транспорта, если будет принят новый «исключительный закон», — сказал он в интервью изданию Etelä-Saimaa.
Речь идёт о законопроекте, предполагающем ограничение приёма просителей убежища, которые прибывают со стороны российской границы.
Ранее сообщалось, что финский премьер Петтери Орпо отказался общаться с русскоязычными жителями на границе.
Общество русскоязычных жителей Финляндии Aleksanterinlitto сделало запрос в МИД республики и пограничную службу, чтобы их родным одобрили возвращение в Россию через Эстонию.