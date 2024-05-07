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В Финляндии допустили открытие границы с Россией при принятии закона о беженцах

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Глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен допустил открытие границы с Россией в случае принятия закона о беженцах.
В Финляндии допустили открытие границы с Россией при принятии закона о беженцах
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Граница может открыться для пассажирского транспорта, если будет принят новый «исключительный закон», — сказал он в интервью изданию Etelä-Saimaa.

Речь идёт о законопроекте, предполагающем ограничение приёма просителей убежища, которые прибывают со стороны российской границы.

Ранее сообщалось, что финский премьер Петтери Орпо отказался общаться с русскоязычными жителями на границе.

Общество русскоязычных жителей Финляндии Aleksanterinlitto сделало запрос в МИД республики и пограничную службу, чтобы их родным одобрили возвращение в Россию через Эстонию.

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