Финский премьер отказался общаться с русскоязычными жителями на границе

«Александровское общество» заявило в своём Telegram, что премьер Финляндии Петтери Орпо во время посещения границы с Россией вместе с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен отказался общаться с русскоязычными жителями на тему открытия границы.

Как отметило общество, жители хотели пообщаться с политиками «на эту важнейшую для нас тему» и рассказать чиновникам и представителям СМИ о том, как усложнилась их жизнь.

«Но, увы, для общения с народом времени у них не нашлось: офис премьер-министра отказал нам в аудиенции, сославшись на плотный график. Саму границу чиновники осматривали с вертолёта», — говорится в публикации.

В итоге активисты «Александровского общества» устроили пикет на дороге к пограничному переходу Нуйямаа.

Ранее в финских городах Хельсинки, Тампере и Лаппеенранта состоялись демонстрации с призывом открыть границу с Россией.