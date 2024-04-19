Финский премьер отказался общаться с русскоязычными жителями на границе
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Как отметило общество, жители хотели пообщаться с политиками «на эту важнейшую для нас тему» и рассказать чиновникам и представителям СМИ о том, как усложнилась их жизнь.
«Но, увы, для общения с народом времени у них не нашлось: офис премьер-министра отказал нам в аудиенции, сославшись на плотный график. Саму границу чиновники осматривали с вертолёта», — говорится в публикации.
В итоге активисты «Александровского общества» устроили пикет на дороге к пограничному переходу Нуйямаа.
Ранее в финских городах Хельсинки, Тампере и Лаппеенранта состоялись демонстрации с призывом открыть границу с Россией.