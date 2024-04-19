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Финский премьер отказался общаться с русскоязычными жителями на границе

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«Александровское общество» заявило в своём Telegram, что премьер Финляндии Петтери Орпо во время посещения границы с Россией вместе с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен отказался общаться с русскоязычными жителями на тему открытия границы.
Финский премьер отказался общаться с русскоязычными жителями на границе
  • Gettyimages.ru

Как отметило общество, жители хотели пообщаться с политиками «на эту важнейшую для нас тему» и рассказать чиновникам и представителям СМИ о том, как усложнилась их жизнь.

«Но, увы, для общения с народом времени у них не нашлось: офис премьер-министра отказал нам в аудиенции, сославшись на плотный график. Саму границу чиновники осматривали с вертолёта», — говорится в публикации.

В итоге активисты «Александровского общества» устроили пикет на дороге к пограничному переходу Нуйямаа.

Ранее в финских городах Хельсинки, Тампере и Лаппеенранта состоялись демонстрации с призывом открыть границу с Россией.

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