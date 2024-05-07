Вяльбе — об инаугурации Путина: уверена, что с таким президентом Россия в надёжных руках

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе посетила инаугурацию президента России.

«В очередной раз испытала гордость за свою страну. Уверена, что с таким президентом Россия в надёжных руках. В этот переломный для страны и для всего мира момент только с таким лидером мы можем добиться успеха и дальнейшего процветания», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Напомним, что инаугурации президента России прошла в Кремле 7 мая. Владимир Путин официально вступил в должность.

Ранее Винер поздравила Путина со вступлением в должность президента Российской Федерации.