Вяльбе — об инаугурации Путина: уверена, что с таким президентом Россия в надёжных руках
- РИА Новости
«В очередной раз испытала гордость за свою страну. Уверена, что с таким президентом Россия в надёжных руках. В этот переломный для страны и для всего мира момент только с таким лидером мы можем добиться успеха и дальнейшего процветания», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.
Напомним, что инаугурации президента России прошла в Кремле 7 мая. Владимир Путин официально вступил в должность.
Ранее Винер поздравила Путина со вступлением в должность президента Российской Федерации.