Винер поблагодарила Путина за неоценимый вклад в развитие отечественного спорта

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер поздравила Владимира Путина со вступлением в должность президента Российской Федерации.

«Владимир Владимирович, я сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Российской Федерации! Отдельно хочу поблагодарить Вас за неоценимый вклад в развитие отечественного спорта и отстаивание наших интересов на международной арене», — написала Винер в Telegram.

Она отметила, что выбор, который сделала многонациональная страна, свидетельствует о высочайшем доверии к Путину со стороны народа.

Напомним, что инаугурации президента России прошла в Кремле 7 мая.

Ранее глава IBA Кремлёв поздравил Путина со вступлением в должность президента России.