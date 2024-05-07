Винер поблагодарила Путина за неоценимый вклад в развитие отечественного спорта
- РИА Новости
«Владимир Владимирович, я сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Российской Федерации! Отдельно хочу поблагодарить Вас за неоценимый вклад в развитие отечественного спорта и отстаивание наших интересов на международной арене», — написала Винер в Telegram.
Она отметила, что выбор, который сделала многонациональная страна, свидетельствует о высочайшем доверии к Путину со стороны народа.
Напомним, что инаугурации президента России прошла в Кремле 7 мая.
Ранее глава IBA Кремлёв поздравил Путина со вступлением в должность президента России.