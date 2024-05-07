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Винер поблагодарила Путина за неоценимый вклад в развитие отечественного спорта

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер поздравила Владимира Путина со вступлением в должность президента Российской Федерации.
Винер поблагодарила Путина за неоценимый вклад в развитие отечественного спорта
  • РИА Новости

«Владимир Владимирович, я сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Российской Федерации! Отдельно хочу поблагодарить Вас за неоценимый вклад в развитие отечественного спорта и отстаивание наших интересов на международной арене», — написала Винер в Telegram.

Она отметила, что выбор, который сделала многонациональная страна, свидетельствует о высочайшем доверии к Путину со стороны народа.

Напомним, что инаугурации президента России прошла в Кремле 7 мая.

Ранее глава IBA Кремлёв поздравил Путина со вступлением в должность президента России.

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