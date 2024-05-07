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Глава IBA Кремлёв поздравил Путина со вступлением в должность президента России

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Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв поздравил Владимира Путина со вступлением в должность президента Российской Федерации.
Глава IBA Кремлёв поздравил Путина со вступлением в должность президента России
  • РИА Новости

«От всего боксёрского сообщества мы поздравляем Владимира Путина с инаугурацией. За время своей работы наш президент уже не раз доказывал, что действует исключительно в интересах всех жителей нашей матушки-России.

Прогресс, который наступил в развитии современного спорта, был бы невозможен без поддержки инициатив президентом», — написал Кремлёв в Telegram.

Он отметил, что для него Путин — наставник и пример человека, к которому стоит стремиться каждому.

Церемония инаугурации прошла в Кремле 7 мая.

Ранее сообщалось, что Валиева посетила инаугурацию президента России в Кремле.

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