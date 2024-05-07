Валиева посетила инаугурацию президента России в Кремле

Российская фигуристка Камила Валиева посетила инаугурацию президента РФ Владимира Путина в Кремле.

На церемонии также присутствовали глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер и фигуристка Елена Костылева.

Путин вступил в должность после принесения присяги президента России.

В январе Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что в Госдуме считают, что Верховный суд Швейцарии намеренно затягивает дело Валиевой.