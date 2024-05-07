Валиева посетила инаугурацию президента России в Кремле
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На церемонии также присутствовали глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер и фигуристка Елена Костылева.
Путин вступил в должность после принесения присяги президента России.
В январе Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.
Ранее сообщалось, что в Госдуме считают, что Верховный суд Швейцарии намеренно затягивает дело Валиевой.