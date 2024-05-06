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В Госдуме считают, что Верховный суд Швейцарии намеренно затягивает дело Валиевой

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что Федеральный верховный суд Швейцарии специально затягивает рассмотрение апелляции по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
В Госдуме считают, что Верховный суд Швейцарии намеренно затягивает дело Валиевой
  • РИА Новости

«Верховный суд Швейцарии специально затягивает этот процесс и будет стараться это сделать максимально. Не верю, что они пересмотрят решение», — цитирует Журову РИА Новости.

Она добавила, что никто не сможет забрать золотую медаль у сборной США.

В январе Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее Камила Валиева высказала слова благодарности после дня рождения.

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