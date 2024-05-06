В Госдуме считают, что Верховный суд Швейцарии намеренно затягивает дело Валиевой

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что Федеральный верховный суд Швейцарии специально затягивает рассмотрение апелляции по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Верховный суд Швейцарии специально затягивает этот процесс и будет стараться это сделать максимально. Не верю, что они пересмотрят решение», — цитирует Журову РИА Новости.

Она добавила, что никто не сможет забрать золотую медаль у сборной США.

В январе Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее Камила Валиева высказала слова благодарности после дня рождения.