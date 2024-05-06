В Госдуме считают, что Верховный суд Швейцарии намеренно затягивает дело Валиевой
- РИА Новости
«Верховный суд Швейцарии специально затягивает этот процесс и будет стараться это сделать максимально. Не верю, что они пересмотрят решение», — цитирует Журову РИА Новости.
Она добавила, что никто не сможет забрать золотую медаль у сборной США.
В январе Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.
Ранее Камила Валиева высказала слова благодарности после дня рождения.