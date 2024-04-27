Валиева: я никогда ещё не чувствовала такое количество любви и поддержки

Российская фигуристка Камила Валиева высказала слова благодарности после дня рождения.

«Спасибо всем огромное за такое невероятное количество поздравлений и самых искренних пожеланий в мой день рождения. Я никогда ещё не чувствовала такое количество любви и поддержки! Обнимаю всех вас», — написала Валиева в своём Telegram-канале.

26 апреля спортсменке исполнилось 18 лет.

В январе Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила Валиеву с днём рождения.