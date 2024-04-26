Тарасова обратилась к Валиевой в день совершеннолетия фигуристки
- РИА Новости
«Я желаю Камиле здоровья и долгих лет жизни. Она сейчас себя пробует на телевидении, это очень интересный опыт. Желаю ей дальше развиваться и удачи», — заявила Тарасова Metaratings.ru.
26 апреля спортсменке исполнилось 18 лет.
В январе Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.
Ранее фигурист Артур Даниелян рассказал, какие свои прыжки считает лучшими и кто ему нравится из иностранных одиночников.