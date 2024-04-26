Фигурист Даниелян: хочу сконцентрироваться на четверных лутце и сальхове

Фигурист Артур Даниелян рассказал, какие свои прыжки считает лучшими и кто ему нравится из иностранных одиночников.

«Из элементов хочу сконцентрироваться на четверных лутце, сальхове и флипе. Они в моём арсенале. За иностранными коллегами слежу — болел за Адама Сяо Хим Фа на чемпионате мира. Ещё я в восторге от Сёмы Уно и Юмы Кагиямы», — заявил Даниелян «Матч ТВ».

20-летний спортсмен является серебряным призёром чемпионата Европы 2020 года и чемпионата России (2020). Фигурист тренируется в группе Евгения Рукавицына.

По итогам короткой программы на турнире «На призы Федерации фигурного катания Санкт‑Петербурга» Даниелян лидирует с 96,64 балла.

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