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Фигурист Даниелян: хочу сконцентрироваться на четверных лутце и сальхове

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Фигурист Артур Даниелян рассказал, какие свои прыжки считает лучшими и кто ему нравится из иностранных одиночников.
Фигурист Даниелян: хочу сконцентрироваться на четверных лутце и сальхове
  • Gettyimages.ru

«Из элементов хочу сконцентрироваться на четверных лутце, сальхове и флипе. Они в моём арсенале. За иностранными коллегами слежу — болел за Адама Сяо Хим Фа на чемпионате мира. Ещё я в восторге от Сёмы Уно и Юмы Кагиямы», — заявил Даниелян «Матч ТВ». 

20-летний спортсмен является серебряным призёром чемпионата Европы 2020 года и чемпионата России (2020). Фигурист тренируется в группе Евгения Рукавицына.

По итогам короткой программы на турнире «На призы Федерации фигурного катания Санкт‑Петербурга» Даниелян лидирует с 96,64 балла.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева опубликовала первый пост в свой день рождения.

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