Валиева опубликовала первый пост в день совершеннолетия

Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала первый пост в свой день рождения.

«18», — написала фигуристка и прикрепила короткое селфи-видео.

В январе Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее Валиева рассказала о своих планах на день рождения.