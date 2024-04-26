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Валиева опубликовала первый пост в день совершеннолетия

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Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала первый пост в свой день рождения.
Валиева опубликовала первый пост в день совершеннолетия
  • Gettyimages.ru
  • © Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket

«18», — написала фигуристка и прикрепила короткое селфи-видео.

В январе Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее Валиева рассказала о своих планах на день рождения.

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