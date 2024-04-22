Валиева призналась, что с совершеннолетием её поздравят на всю Россию

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своих планах на день рождение.

«Утром я пойду на программу «Доброе утро». А дальше — пока ещё не знаю. Самое главное — с мамой вместе провести этот день», — сказала фигуристка на платформе Douyin.

26 апреля Валиевой исполнится 18 лет.

В январе Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее Валиева рассказала, какие предметы будет сдавать на ЕГЭ.