Валиева рассказала, какие предметы будет сдавать на ЕГЭ

Российская фигуристка Камила Валиева сообщила, что планирует сдавать на ЕГЭ.

«Да. Я планирую в несколько (вузов) поступать, сейчас буду сдавать четыре предмета на ЕГЭ. Английский, обществознание, биология… Такие интересные предметы», — заявила Валиева во время общения с китайскими фанатами на платформе Douyin.

Валиева учится в 11-м классе школы.

21 апреля Валиева заявила, что будет ведущей нового шоу на Первом канале.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что Жулин верит в успех Валиевой в роли ведущей на Первом канале.