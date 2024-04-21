RT в Telegram
Подпишись

Валиева рассказала, какие предметы будет сдавать на ЕГЭ

Короткая ссылка
Российская фигуристка Камила Валиева сообщила, что планирует сдавать на ЕГЭ.
Валиева рассказала, какие предметы будет сдавать на ЕГЭ
  • РИА Новости

«Да. Я планирую в несколько (вузов) поступать, сейчас буду сдавать четыре предмета на ЕГЭ. Английский, обществознание, биология… Такие интересные предметы», — заявила Валиева во время общения с китайскими фанатами на платформе Douyin.

Валиева учится в 11-м классе школы.

21 апреля Валиева заявила, что будет ведущей нового шоу на Первом канале.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что Жулин верит в успех Валиевой в роли ведущей на Первом канале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить