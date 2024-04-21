Жулин верит в успех Валиевой в роли ведущей на Первом канале

Российский тренер Александр Жулин прокомментировал информацию, что фигуристка Камила Валиева будет ведущей на Первом канале.

«Судя по всему, у Камилы с русским языком всё хорошо. Человек талантливый, надеюсь, у неё всё получится», — цитирует Жулина ТАСС.

21 апреля Валиева заявила, что будет ведущей нового шоу на Первом канале.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что Минспорт не включил никого из фигуристок в сборную России вместо Валиевой.