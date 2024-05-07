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Волонтёрами книжного фестиваля «Красная площадь» станут более 350 москвичей

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Председатель комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы Екатерина Драгунова рассказала о предстоящем книжном фестивале «Красная площадь». Волонтёрами мероприятия станут более 350 жителей столицы.
Волонтёрами книжного фестиваля «Красная площадь» станут более 350 москвичей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«На Красной площади будут организованы книжные ряды, где издатели со всей России представят сотни тысяч книг. Помогать ориентироваться в литературном многообразии будут незаменимые помощники города и книголюбы — волонтёры Москвы», — сказала Драгунова.

Она также отметила, что поучаствовать в качестве волонтёра на фестивале смогут все желающие старше 14 лет.

Заявки принимаются до 17 мая.

Ранее в правительстве Крыма рассказали о предстоящем фестивале «Театр горожан», который пройдёт в Севастополе с 23 июня по 7 июля.

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