Захарова: визит Путина в КНР — судьбоносный шаг, определяющий будущее планеты

Визит президента России Владимира Путина в Китайскую Народную Республику — это судьбоносный шаг, который определяет будущее всей планеты.

Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Это перспектива на будущее — не на год, не на два года и не на три. Это судьбоносные шаги, которые будут определять будущее не только нашего региона, но и всей планеты», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения Москвы и Пекина превосходят классические союзы из прошлого.