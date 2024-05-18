Захарова: визит Путина в КНР — судьбоносный шаг, определяющий будущее планеты
Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Это перспектива на будущее — не на год, не на два года и не на три. Это судьбоносные шаги, которые будут определять будущее не только нашего региона, но и всей планеты», — цитирует дипломата ТАСС.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения Москвы и Пекина превосходят классические союзы из прошлого.