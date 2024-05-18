RT в Telegram
Подпишись

Захарова: визит Путина в КНР — судьбоносный шаг, определяющий будущее планеты

Короткая ссылка
Визит президента России Владимира Путина в Китайскую Народную Республику — это судьбоносный шаг, который определяет будущее всей планеты.

Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Это перспектива на будущее — не на год, не на два года и не на три. Это судьбоносные шаги, которые будут определять будущее не только нашего региона, но и всей планеты», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения Москвы и Пекина превосходят классические союзы из прошлого.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить