Полиция установила, что экс-сотрудник Boeing совершил самоубийство

Найденный мёртвым в марте экс-сотрудник Boeing Джон Барнетт, который был озабочен проблемами компании по части производственных стандартов, умер в результате самоубийства, заявили в полиции штата Южная Каролина.

«Установлена​​ причина смерти бывшего менеджера по контролю качества Boeing Джона Барнетта. 62-летний мужчина из Луизианы покончил жизнь самоубийством... Он был найден мёртвым в своей машине на стоянке отеля Holiday Inn», — сообщает журнал People со ссылкой на полицию.

Отмечается, что в результате расследования правоохранители не нашли никаких следов борьбы в автомобиле или признаков его взлома.

Ранее сообщалось, что Барнетт, проинформировавший общественность о проблемах со сборкой самолётов, был найден мёртвым спустя несколько дней после дачи показаний в рамках судебного процесса против компании.

В мае ещё один источник утечек о нарушениях при производстве самолётов Boeing внезапно заболел и скончался в США.