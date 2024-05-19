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Полиция установила, что экс-сотрудник Boeing совершил самоубийство

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Найденный мёртвым в марте экс-сотрудник Boeing Джон Барнетт, который был озабочен проблемами компании по части производственных стандартов, умер в результате самоубийства, заявили в полиции штата Южная Каролина.

«Установлена​​ причина смерти бывшего менеджера по контролю качества Boeing Джона Барнетта. 62-летний мужчина из Луизианы покончил жизнь самоубийством... Он был найден мёртвым в своей машине на стоянке отеля Holiday Inn», — сообщает журнал People со ссылкой на полицию.

Отмечается, что в результате расследования правоохранители не нашли никаких следов борьбы в автомобиле или признаков его взлома.

Ранее сообщалось, что Барнетт, проинформировавший общественность о проблемах со сборкой самолётов, был найден мёртвым спустя несколько дней после дачи показаний в рамках судебного процесса против компании.

В мае ещё один источник утечек о нарушениях при производстве самолётов Boeing внезапно заболел и скончался в США.

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